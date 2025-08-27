Muş’ta Aileler, Çocuklarına Teslim Ol Çağrısı Yaptı

AİLELER, EVLATLARINA TESLİM OL DUYURUSU YAPIYOR

Muş’ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine bu hafta da devam etti. Her çarşamba günü toplanan aileler, çocuklarına seslenerek teslim olmaları çağrısında bulundu. Ellerinde “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar taşıyan aileler, yıllardır hasretle bekledikleri evlatlarına kavuşma kararlılıklarını dile getirdi.

AİLELERDEN YÜREK BURKAN AÇIKLAMALAR

Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını ifade ederek, “Gece gündüz televizyonun önünde senden haber bekliyorum oğlum. Telefon gelse, kapı çalsa sizden bir haber geldi diyorum. Yavrum daha neyi bekliyorsunuz? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil oğlum. Bu İsrail ve Amerika’nın davası. Sizi kandırıp oyalıyorlar. Gelin devletinize sığının. Komisyonda kuruldu. İnşallah biz kazanacağız oğlum. Anneler, babalar yolunuzu gözlüyor. Anneler, babalar ağlıyor yeter” dedi.

Baba Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce kaçırıldığını belirterek, “DEM Parti’nin önünde evlat nöbet tutuyoruz. İnşallah nöbetimizde başarılı olacağız. Terörsüz Türkiye süreci çok iyi gidiyor. Tüm aileler olarak bu süreçte bizi de görüp dinlesinler istiyoruz. Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Bir an önce çocuklarımıza kavuşup onları görmek istiyoruz. Barış her zaman güzeldir. Biz de barış istiyoruz, huzurlu Türkiye istiyoruz” ifadelerini kullandı.