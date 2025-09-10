Muş’ta Aileler, DEM Parti Önünde Eylemde

Muş’ta çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, eylemlerini DEM Parti önünde sürdürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için bir araya gelen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanarak seslerini duyuruyor. Bu hafta da “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlarla çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundular.

ANNE AYTEN KOÇHAN’DAN DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını ifade ederek, “Ersin oğlum barış da oldu. Dönmek için neyi bekliyorsunuz yavrum? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil, korkmayın. Sizi korkutuyorlar, gelin teslim olun. Bu İsrail ve Amerika’nın davasıdır, bizim değil. Biz evlat hasretiyle yanıyoruz” dedi.

BABA MAHMUT YILMAZ’DAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI

Baba Mahmut Yılmaz da çocuğuna “teslim ol” çağrısında bulundu ve şöyle konuştu: “Bu ülke hepimizindir. Bu tarihi süreci çok iyi kullanmamız lazım. Geçmişte ne kazandık ne kaybettik düşünmemiz lazım. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin devletimize teslim olun. Devlet hepimizindir. Etrafımızı düşman sarmış. Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Harun oğlum gel teslim ol. Bu süreci değerlendirelim oğlum.”