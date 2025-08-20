Muş’ta Aileler Eylemlerine Devam Ediyor

AİLELERİN EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Muş’ta çocuklarının PKK tarafından dağa götürülmesinden dolayı DEM Parti’yi suçlayan aileler, İl Başkanlığı önündeki protestolarına devam ediyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen bu aileler, kayıp çocuklarına “teslim ol” çağrısında bulunuyor. Ellerinde “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar tutan aileler, çocuklarının geri dönmesi için mücadelelerini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ediyor.

ACILARINI PAYLAŞAN AİLELERİN SESİ

Anne Şahinaz Özcan, yıllardır oğlu Attila’dan haber alamadığını belirterek, “Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Bu Kürt davası değil, biz de Kürt’üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızı alıp götürmeye hakkı yok. Barış oldu, yollar da açıldı. Gelin teslim olun, herkes kardeştir” diyor. Oğlu Ersin’in Bursa’da kaçırıldığını öne süren baba Alaattin Koçhan ise 9 yıldır evladından haber alamadığını dile getiriyor. “Terörsüz Türkiye” sürecinden memnun olduklarını belirten Koçhan, “Mecliste komisyon kuruldu. Herkesin hakları konuşuluyor. İnşallah çocuklarımız için hayırlı olur. Oğlum, artık tahammülümüz kalmadı, çık gel” şeklinde konuşuyor.