Muş’ta aileler, PKK’ye karşı eylemde

HÜKÜMETTEN ÇOCUKLARINI İSTİYORLAR

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kararlılıkla devam ettiriyor. 7 Nisan 2021’de başlatılan oturma eylemi, bu hafta 195. kez gerçekleştiriliyor. Aileler, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak istiyor ve DEM Parti’yi bu durumdan sorumlu tutuyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma umuduyla bekleyen anneler ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor.

ANNE BABALARIN ÇAĞRISI

Her çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, “Anneler direniyor” ve “Yeter artık evlatlarımızı bırakın” yazılı pankartlarla durumu protesto ediyor. Aileler, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısı yapıyor. Annelerden Şahinaz Özcan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirtiyor. Oğlunu DEM Parti ve PKK’dan isteyen Özcan, “Onların da çocukları var, bir saat eve geç geldiklerinde nasıl dayanıyorlar. Benim oğlum 8 yıldır eve gelmiyor. Diyorlar ‘bu Kürt davasındır’, bu bir Kürt davası değil. Biz de ailece Kürt’üz. Kürtler vicdansız değil. Gidip çocukları mı alıp götürüyor. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim oldu” ifadelerini kullanıyor.

ACILAR VE BEKLENTİLER

Baba Alaattin Koçhan ise, oğlunun Bursa’dan DEM Parti tarafından kaçırıldığını belirterek, “DEM Parti’den ve terör örgütü PKK’dan oğlumu istiyorum. Oğlumun bir an önce eve dönmesini bekliyorum. Bu barışa el attılar, birçok kişi işi bozmaya çalıştı. Rica ediyorum, bu olayı bir an önce çözsünler. Herkesin çocuğu evine dönsün. Cezası olan cezasını çeksin, olmayan evine dönsün. Biz artık dayanamıyoruz. Bu hasretlik bize zor geliyor. İnsanın evladı olmadığı zaman bir tarafımız boş kalıyor. Onun için büyüklerden rica ediyorum, bu işi çözsünler” şeklinde konuşuyor.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Ailelerin eylemi, çocuklarını geri almak için sürdürdükleri mücadeleyi simgeliyor. Protestolar, düzenli olarak devam ederken, aileler, umutlarını yitirmeden evlatlarına kavuşabilmek için tüm güçleriyle mücadele ediyor. Çocuklarının geri dönmesi için seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve bu zor süreçte destek arayışındalar.