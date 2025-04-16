Muş’ta Aileler, PKK’yı Protesto Ediyor

MÜŞ’TE EVLAT NÖBETİ DEVAM EDİYOR

Muş’ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri eylemlere azimle devam ediyor. 7 Nisan 2021’de başlatılan oturma eylemi, bu hafta 192. kez yapılıyor. Aileler, dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binasının önüne toplanarak evlatlarına kavuşma talebinde bulunuyor.

ÇOCUKLARINA KAVUŞMA UMUDU

Yıllardır çocuklarına kavuşma umuduyla bekleyen anne ve babalar, seslerini duyurmak için her fırsatı değerlendiriyorlar. Her çarşamba günü bir araya gelen aileler, “Anneler direniyor” ve “Yeter artık evlatlarımızı bırakın” yazılı pankartlar açarak taleplerini dile getiriyorlar. Bu sefer daha çok duygu ve kararlılık içinde olan aileler, “Oğlum neredeysen çık gel” diyerek çocuklarına ulaşma çağrısında bulundu.

AİLELERİN DUYGULARI

Oğlunun 2016 yılında Bursa’dan alıkonulduğunu söyleyen Alaattin Koçhan, “9 yıldır evlat hasreti çekiyorum” dedi. Koçhan, “PKK’dan, DEM Parti’den oğlumu istiyorum. Kendi çocukları yanındayken benim oğlum niye dağda kalsın? Artık dayanamıyorum, bu işe bir son verelim” şeklinde konuştu. Naciye Sönmez Yıldız isimli bir başka anne ise, “Sonuna kadar yolumdan dönmeyeceğim. Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol” diyerek kararlılığını ifade etti. Yıldız, eylemlerine, evladının hasreti için devam edeceğini belirtti.