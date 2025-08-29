Muş’ta Akraba Aileler Arasında Kavga

KAVGA NEDENİYLE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Muş’un Hasköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma, hızla taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir kargaşaya dönüştü.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kavga sırasında V.G, hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra güvenlik önlemleri ile Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.