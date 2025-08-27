Haberler

Muş’ta Araç Çarpışması, İki Yaralı

KAZA ANI VE YARALILAR

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bu kazada toplamda iki kişi yaralandı. Olayın ayrıntılarına göre kaza, Muş Devlet Hastanesi yakınlarında gelişti. Henüz kimlikleri bilinmeyen sürücüler arasında yaşanan çarpışmanın sonucunda motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Sonrasında ise yaralılar ambulans ile Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda, polis ekipleri kazayla ilgili bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Haberler

U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.