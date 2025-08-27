Muş’ta Araç Çarpışması, İki Yaralı

KAZA ANI VE YARALILAR

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bu kazada toplamda iki kişi yaralandı. Olayın ayrıntılarına göre kaza, Muş Devlet Hastanesi yakınlarında gelişti. Henüz kimlikleri bilinmeyen sürücüler arasında yaşanan çarpışmanın sonucunda motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Sonrasında ise yaralılar ambulans ile Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda, polis ekipleri kazayla ilgili bir inceleme başlattı.