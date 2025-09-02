Haberler

Muş’ta Araçlar Çarpıştı, Maddi Hasar Var

KAZANIN DETAYLARI

Muş’ta bir trafik kazası meydana geldi. Olay, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Araçlarda maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Kent merkezinde henüz kesin bir sebep belirlenemeyen bu çarpışmada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Kazanın ardından, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Her iki aracın da hasar aldığı bu kaza, yerel trafik akışını etkileyen bir durum oluşturdu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

