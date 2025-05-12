Muş’ta Aşçılık Kursu Açıldı

AŞÇILIK KURSUNUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen aşçılık kursunun beceri atölyesi faaliyete geçti. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, beceri atölyelerinin öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Kıvanç, atölyelerde uygulamalı eğitim alan öğrencilerin, ilgi duydukları meslekleri daha yakından tanıdıklarını ve gelecekteki kariyer planlamalarına yön verdiklerini ifade etti.

ATÖLYE AÇILIMINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

“Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, mesleki eğitim alanında beceri atölyelerinin açılması kapsamında Muş’ta Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yiyecek içecek alanında çocukların temel becerilerini, temel yeteneklerini, becerilerini geliştirmek üzere beceri atölyesini açmış bulunmaktayız.” diyen Kıvanç, bu atölyelerle çocukların yeteneklerini geliştirmeyi ve onların geleceklerine katkı sunmayı amaçladıklarını ekledi.

KURSUN HEDEFLERİ VE KATILIMCILAR

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Songül Gencer, “Öğrencilerimize aynı zamanda servis eğitimi de sunuyoruz. Bunun dışında, ortaokul öğrencilerine yönelik bir kurs açtık. Bu kurs sayesinde hem ileride bizi tercih etmelerini sağlamak hem de meslek seçimlerinde yardımcı olmak istiyoruz. Kursa ağırlıklı olarak 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılıyor.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİ VE DÜŞÜNCELERİ

Kurs kapsamında yer alan Tuana Karademir ise açılan kurs sayesinde yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduklarını belirterek, “Her gün gelip farklı yemekler deniyoruz. Türkiye’nin çeşitli lezzetlerini tanıma şansı elde ediyoruz. Buraya gelip aşçılığa yeteneğimin olduğunu fark edince aşçı olmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.