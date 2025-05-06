Muş’ta Bahar Renkleri Görüntüler Yarattı

MEYVE AĞAÇLARININ ÇİÇEK AÇMASIYLA GÜZEL MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI

Muş’ta baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı ve bu durum kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğa yeniden canlanırken, meyve ağaçları rengarenk çiçekleriyle adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Kentteki önemli dinlenme alanlarından biri olan Lale Vadisi Parkı’nda bulunan Çin elması ağaçları ise zarif görüntüleriyle dikkat çekiyor.

ÇİN ELMA AĞAÇLARI VE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ

Çin elması ağaçları, Çin kültüründe uzun ömür ve bolluğun sembolü olarak biliniyor. Bu ağaçlar, pembe ve beyaz tonlardaki çiçekleri ile parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çiçeklerin açması sonucu parkta kartpostallık görüntüler oluştu. Ziyaretçiler bu güzel anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeyi tercih ediyor.

NATÜREL GÜZELLİĞİN KEYFİ ÇIKARILIYOR

Parkta yürüyüş yapan İlayda Devrim adlı bir ziyaretçi, “Lale Parkı’na geldim, doğanın tadını çıkarmak için. Yürürken suyun huzur veren sesi ve çiçeklerin mis gibi kokusu insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor. Muş yeniden canlandı. Ağaçlar öyle güzel çiçekler açmış ki, sanki masal diyarındayım,” diyor. Doğanın sunduğu bu güzellikler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.