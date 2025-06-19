Muş’ta Bebek Projesi Başlatıldı

PROJE HAYATA GEÇİYOR

Muş’un Korkut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Hoşgeldin Bebek Projesi” uygulamaya konuldu. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde başlatılan projeyle yeni doğum yapan 20 aileye ulaşıldı. Vakıf çalışanları, annelere içeriğinde bebek bezi, şampuan, sabun, ateş ölçer, zıbın takımı, battaniye, ıslak mendil ve anne elbisesi bulunan hediye paketlerini teslim etti.

ANNELERE DESTEK AMACIYLA

Kaymakam Orhan Ayaz, yeni doğan bebeklerin sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesini sağlamak istediklerini ifade ediyor. Proje çerçevesinde 20 aileye ulaştıklarını belirten Ayaz, “Aile kurumunu güçlendirmek ve desteklemek için projelerimizi sürdürüyoruz. Hoşgeldin Bebek Projesi ile ilçemizde dünyaya gözlerini açan her yavrumuza sıcak bir karşılama yapmak istiyoruz. Amacımız yıl boyunca 100 aileye ulaşarak, onların ilk heyecanını paylaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak. Projemiz, ailelerimizden ve halkımızdan büyük ilgi görüyor.” şeklinde konuştu.