Muş’ta Beceri Atölyesi Açıldı. Öğrenciler Meslekleri Tanıyor

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beceri atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Bu yeni atölye, “Beceri Atölyeleri Etkinliği” çerçevesinde mesleki eğitime katkı sağlamayı hedefliyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak açılan kursta, öğrenciler ilk pizzalarını yaparak hünerlerini sergiledi. Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler ve eğitim görecek öğrenciler de yer aldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Uygulamalı eğitim alma fırsatı bulan öğrenciler, ilgi duydukları mesleklerle ilgili deneyim kazanarak kariyer planlamalarını yapma imkanı buluyor. Bu kurslar, mesleki eğitime olan ilgiyi artırmayı ve öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yönlendirmeyi amaçlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “Beceri atölyeleri öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’nün desteklediği projeyle, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta keşfetme hedeflendiğini belirtti.

GELECEK İÇİN TEMEL BECERİLER

Kıvanç, 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerinin meslek liseleri bünyesinde eğitim alarak yeteneklerini geliştirebileceğini dile getirirken, öğretmenlerin de Türkiye ve dünya mutfağında öğrencilere tanıtımlar yaptığını söyledi. Kıvanç, “Beceri atölyelerinin en büyük amaçlarından biri çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek” dedi. Öğrencilerin ilgilerini çeken alanlarda eğitim alması sağlanıyor ve bu süreçte gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

EĞİTİMCİLERDEN DESTEK

Nusret Sarman Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Songül Gencer, okulda mutfak ve servis eğitimi verdiklerini belirterek, “Ortaokul öğrencilerine yönelik bir kurs açtık. Bu kurs sayesinde öğrencilerimizi meslek seçimlerinde desteklemek istiyoruz” dedi. Gencer, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine mutfakta temel beceriler kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Zafer Çağlayan Ortaokulu öğrencisi Tuana Karademir, aşçılık kursuna katıldıklarını ve burada yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduklarını ifade etti. “Her gün değişik yemekler deniyoruz ve Türkiye’nin lezzetlerini tanıma şansını elde ediyoruz. Daha önce veteriner olmak istiyordum ama buraya gelip aşçılığa yeteneğimin olduğunu fark ettim, bu yüzden aşçı olmaya karar verdim” diyerek düşüncelerini aktardı.