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Muş’ta Benekli Semender Görüntülendi

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ANADOLU BENEKLİ SEMENDERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Muş’ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Anadolu benekli semenderi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Derecik köyü kırsalındaki bir akarsu kenarında ailesiyle vakit geçiren Ferhat Balkaya, bu nadir türle karşılaşma fırsatı buldu.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN BİR TÜRE DİKKAT

Türün neslinin tehlike altında olduğunu bilen Balkaya, gördüğü Anadolu benekli semenderi ile ilgili anılarını cep telefonu ile video kaydına aldı. Bir süre semenderi inceledikten sonra, onu doğal yaşam alanına geri salmayı uygun buldu.

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