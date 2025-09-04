Muş’ta Çiftçilere Pancar Toplantısı Yapıldı

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ VE ALIM SÜREÇLERİ TOPLANTISI

Muş’un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik şeker pancarı üretimi ve alım süreçlerine dair bir toplantı gerçekleştirildi. Malazgirt Kültür Merkezi’nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe üreticiler büyük ilgi gösterdi.

YENİ UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİLER

Toplantıda söz alan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, bu yıl üreticilerin mağduriyet yaşamaması için yeni bir uygulama başlatıldığını ifade etti. Erdoğan, “Geçen yıl 6 bin metrekare alım alanı oluşturmuştuk. Bu yıl ise 12 bin metrekarelik yeni bir alan yaptık. Malazgirt’te bu yıl kantar randevu sistemi olmayacak, ancak önümüzdeki yıl şartlar uygun olursa değerlendireceğiz. En önemlisi ise nakliye firmalarıyla görüşerek ürünlerinizi doğrudan fabrikaya gönderebilmeniz için kolaylık sağlayacağız. Böylece nakliye masraflarınızda ciddi bir tasarruf elde edeceksiniz. Amacımız Malazgirtli üreticilere her alanda yardımcı olmak” dedi.

ÜRETİCİLERDEN GÖRÜŞLER

Toplantıya katılan üreticilerden Faruk Doğan, çiftçilerin karşılaştığı sorunları müdüre tek tek aktardı. Malazgirt Jandarma Komutanlığı ekipleri de toplantıda söz alarak, pancar taşımacılığı yapan traktör römorklarının kesinlikle reflektör bulundurması gerektiğini vurguladı.