Muş’ta Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

Muş’ta, Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını öğretmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Bu etkinlik, “Kara Yolu Güvenliği ve Trafik Haftası” çerçevesinde gerçekleştirildi. Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan uygulamalı eğitimde çocuklara karşıdan karşıya geçişler, yaya geçidi kullanımı, üst geçitler ve hemzemin geçitlerde dikkat edilmesi gereken kurallar gibi temel trafik bilgileri aktarıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, böylece bilgilendirici ve eğlenceli bir ortam oluşturulmuş oldu.

TRAFFİK BİLİNCİ KAZANDIRMAK ÖNEMLİ

Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve Vekili Yarbay Ünal Yağmurkaya, trafik bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaptı. Yarbay Yağmurkaya, her yıl 4-11 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası’nın kutlandığını belirtti. İlköğretim, ortaokul ve liseleri hedef kitle olarak seçtiklerini ifade eden Yarbay, çocuklarda trafik bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. “Önceliğimiz, uyulması gereken trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda şu ana kadar ilkokul ve ortaokul seviyesinde toplam 750 öğrenciye ulaştık” dedi. Ayrıca, liselerde de seminerler düzenleyerek Trafik Haftası’nı kutladıklarını, çocuklardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ve kurallara uyma konusunda ortak bir bilinç geliştirdiklerini aktardı.

ÖĞRETMENLERDEN VE ÖĞRENCİLERDEN GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER

Murat Gören Köyü İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Rumeysa Gonca, öğrencilerin ilk defa jandarma aracına bindiklerini ve bunun onları çok mutlu ettiğini aktardı. Gonca, “Bizler de öğrencilerimize trafikle ilgili konuları derslerde anlatıyoruz ancak burada uygulamalı ve ayrıntılı bir şekilde görme fırsatı buldular. Ayrıca araçlara binerek sirenleri tanıdılar, çeşitli trafik kuralları da jandarma ekipleri tarafından öğretildi” şeklinde bilgi verdi. Etkinliklere katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Öğrenci Hüsna Arslan, “Bugün jandarma ağabeylerimiz bize hediyeler verdi. Sürücülükle ilgili bilgiler öğrettiler. Jandarma aracına bindik, bize çeşitli aletleri gösterdiler. Hepimiz çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın jandarma!” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası boyunca benzer etkinliklerle öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürecek. Programın sonunda çocuklar, okulda öğretmenlerinin yardımıyla yaptıkları karanfilleri trafik jandarma abilerine vererek teşekkür ettiler.