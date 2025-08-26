Muş’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bekliyorlar

BEKLENTİLER ARTTI

Muş’un Malazgirt ilçesinde, binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla bekliyor. Malazgirt Zaferi’nin bu yıl dönümü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan’ın, Ahlat’taki çeşitli etkinliklerin ardından helikopterle Malazgirt’e gelmesi planlanıyor. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı’nın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanına kısa sürede gelerek katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Kutlamalar için Şırnak’tan Malazgirt’e gelen Sosın Yörük, “Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldik. Şehitlerimiz için geldik buraya. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Ne mutlu Türküm diyene!” şeklinde duygu dolu bir mesaj verdi. Ayrıca, Erzurum’dan katılan Salih Zorlu da, “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için geldik. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu zaferleri bizlere unutturmaya çalışıyorlar. Bizler bu zaferleri unutturmayız.” ifadelerini kullandı.