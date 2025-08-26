Haberler

Muş’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bekliyorlar

BEKLENTİLER ARTTI

Muş’un Malazgirt ilçesinde, binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla bekliyor. Malazgirt Zaferi’nin bu yıl dönümü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan’ın, Ahlat’taki çeşitli etkinliklerin ardından helikopterle Malazgirt’e gelmesi planlanıyor. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı’nın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanına kısa sürede gelerek katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Kutlamalar için Şırnak’tan Malazgirt’e gelen Sosın Yörük, “Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldik. Şehitlerimiz için geldik buraya. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Ne mutlu Türküm diyene!” şeklinde duygu dolu bir mesaj verdi. Ayrıca, Erzurum’dan katılan Salih Zorlu da, “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için geldik. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu zaferleri bizlere unutturmaya çalışıyorlar. Bizler bu zaferleri unutturmayız.” ifadelerini kullandı.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

