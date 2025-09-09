Muş’ta Düğün Açıkta Ateş: 6 Yaşında Kız Öldü

OLAYIN AYRINTILARI

Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde gerçekleştirilen bir düğünde, havaya açılan ateş sonucunda 6 yaşındaki Ayşe Demirhan, göğsüne kurşun isabet ederek ağır yaralandı. Olayın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Demirhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.