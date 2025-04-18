Muş’ta Ekmek Boğazına Kaçtı

OLAYIN TANIMI

Muş’ta, ailesiyle birlikte lokantada yemek yiyen bir çocuğun boğazına ekmek kaçması sonucu bir acil durum meydana geldi. Nefes almakta zorluk çeken çocuğa, olay anında durumu fark eden işletme çalışanı Yusuf Özbey hemen müdahale etti.

MÜDAHALE SÜRECİ

İşletme çalışanı Özbey, boğazına ekmek kaçan çocuğa hızlı bir şekilde müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Bu manevra sayesinde çocuğun boğazındaki ekmek çıkarıldı ve çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay sırasında ailesi ve diğer müşteriler büyük bir panik yaşadı.

ÇOCUĞUN DURUMU

Olayın ardından ailesi tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğu kurtaran Yusuf Özbey, zamanında yaptığı müdahale ile çevredeki vatandaşların takdirini topladı.