Muş’ta Ekmek Fiyatları Yükseldi

EKMEK FİYATLARINA YENİ ZAM

Muş’ta ekmek fiyatlarında bir artış yaşandı. Düzenlemeyle birlikte ekmeğin gramajı yükseltilirken, fiyatı da değişti. Daha önce 210 gram olarak satılan ekmek, yeni düzenleme ile 250 grama çıkarıldı. Gramajda yapılan bu artışla birlikte ekmek fiyatı da güncellendi. 9 TL olan ekmek, 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 12,5 TL olarak satışa sunulacak. Ek fiyat artışının, artan maliyetler doğrultusunda alındığı ifade ediliyor ve bu düzenleme ilin tüm fırınlarında geçerli olacak.

KİLO FİYATINDAN BÜYÜK ARTIŞ

Yapılan zamlarla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 42,84 TL’den 50 TL’ye yükselmiş durumda. Bu, yüzde 16,7 oranında bir artış anlamına geliyor. Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu zaten birçok ilde yılbaşından hemen sonra alınan bir karardı. Bizde ise yaklaşık üç ay gecikmeli olarak uygulandı” dedi. Ayrıca, çevre iller ve Türkiye ortalamasının da dikkate alındığını belirten Asan, “Şu an bizde 240 gram ekmek 12,50 TL. Her ne kadar karar 240 gram olarak alınmış olsa da fırıncılar vatandaşın lehine düşünerek 250 gram ekmek üretiyor. Bu gramaj devam edecek. Bu fiyat yılsonuna kadar geçerli olacak” ifadesini kullandı.

ÇEVRE İLLERLE KIYASLA

Asan, ekmeğin kilogram fiyatının şu an 50 TL olduğunu ifade ederken, çevre illerde bu fiyatın 62 TL hatta 65 TL’ye kadar çıkabildiğini belirtti. Ekmeğin fiyatındaki artış, yerel halk açısından dikkat çeken bir durum oluşturuyor ve bu konuda yapılan zamların, maliyetlerin artışından etkilendiği tartışılıyor.