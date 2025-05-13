Muş’ta Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE KATILIM

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İslami İlimler Fakültesi’nde bir program düzenlendi. Etkinlik, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Muş Valisi Avni Çakır, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ENGELLİLERİN YANINDA OLDUĞUMUZU VURGULAMA

Programda konuşan Vali Çakır, engelli bireyler ve onların fedakâr ailelerinin asla yalnız olmadığını belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Engelli bireylerle yıl içinde çeşitli etkinlikler ve projelerde buluştuklarını ifade eden Vali Çakır, “Engelli kardeşlerimizle olan çalışmalarımız ve programlarımız sadece belli haftalarla sınırlı değil. Yılın on iki ayında da biz engelli bireylerimizle ve aileleriyle birlikte farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Vali Çakır, engelliliğin sadece fiziksel bir durum olmadığını, esasen “sevgisizlik ve yaşam enerjisindeki eksiklik” olduğunu dile getirirken, Muş’ta yaklaşık 5 binden fazla kişinin evde bakım desteğinden yararlandığını kaydetti. Muş’ta 35 binin üzerinde kayıtlı engelli bulunduğunu belirten Vali Çakır, “Muş’un nüfusunun yaklaşık 395 bin olduğunu düşünürsek, bu oran yüzde 9’lara ulaşıyor” dedi.

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE İSTİHDAM HAREKETLİLİĞİ

Engellilere evde bakım desteğinin büyük katkı sağladığını açıklayan Vali Çakır, “Devlet olarak bizler, bakımın en iyisinin evde olduğuna inanıyor ve bu hizmeti destekliyoruz” ifadesini kullandı. Engelli bireylerin istihdamı konusunda da Muş’un Türkiye genelinde ön sıralarda yer aldığını belirten Çakır, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle bu alandaki projeleri sürdürdüklerini vurguladı. “Genç engelli kardeşlerimizin yeteneklerini artırarak, istihdam süreçlerine daha kolay katılmalarını hedefliyoruz” dedi.

SÖYLEVLER VE HİKAYELERİ PAYLAŞMA

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay da programda bir konuşma yaptı. Kırtay, engellilere fırsat verildiği takdirde herkes gibi “başarılı ve üretken olabildiklerini” ifade etti. Devletin, engelli bireylerin sorunlarını çözmek için imkanlarıyla destek sunduğunu vurgulayan Kırtay, yapılan yasal düzenlemelerle birçok alanda çözümlerin üretildiğini söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından etkinlikte engelli bireylerin yer aldığı bir kısa film izletildi ve katılımcılara duygusal anlar yaşatıldı. Ardından konuşmacılar, kendi yaşam mücadelelerini ve ilham veren hikayelerini paylaştı. Program müzikle devam ederken, son olarak kurulan engelli parkuru gezilerek farkındalık oluşturma çalışması yapıldı.