Muş’ta Engelliler Haftası Etkinliği Yapıldı

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİNDE GÖSTERİLER YAPILDI

Muş’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerin sergilediği gösterilerle dolu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe ve 2. Kademe Okulları tarafından gerçekleştirildi. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda yapılan bu programda özel gereksinimli öğrenciler, duygusal anların yaşandığı gösteriler sunarak aileleri ve öğretmenleri duygulandırdı.

ÖZEL İHTİYAÇLARLA İLGİLİ FARKINDALIK VURGUSU

Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe Okul Müdürü Murat Çavuş, Engelliler Haftası’nın toplumda farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığını belirtti. Bu tarz etkinliklerin özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik ettiğini ifade eden Çavuş, “Çoşkulu şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz gösteri sunmak için uzun süre çalıştı. Öğrencilerimizin yapabildiklerini kamuoyuna sunmak, velilerimize göstermek istedik. Bu çocukların diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Bunu vurgulamak istedik ve amacına ulaştığını da düşünüyoruz” dedi.