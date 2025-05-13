Muş’ta Engelliler Haftası Etkisini Sürdürüyor

ETKİNLİĞİN DÜZENLENMESİ

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 2025 Aile Yılı çerçevesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İslami İlimler Fakültesi’nde bir program düzenliyor. Bu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlıyor. Programa Muş Valisi Avni Çakır, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

VALİ ÇAKIR’IN AÇIKLAMALARI

Programda konuşan Vali Çakır, engelli bireyler ve fedakar ailelerinin yalnız olmadığını belirtiyor ve devletin şefkat eliyle her zaman yanlarında olduklarını vurguluyor. Engelli bireylerle yılın sadece belirli haftalarında değil, yıl boyunca çeşitli etkinlik ve projelerle bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, engelliliğin sadece fiziksel bir durum olmadığını, esas engelin sevgisizlik ve yaşam enerjisindeki eksiklik olduğunu dile getiriyor. Muş’ta yaklaşık 5 binin üzerinde kişi evde bakım desteğinden yararlanıyor.

Engelli bireylerin sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel hayata daha fazla katılım göstermesini hedeflediklerini belirten Vali Çakır, “Engelli kardeşlerimizle olan çalışmalarımız ve programlarımız sadece belli haftalarla sınırlı değil. Bunu keyifle söylüyorum. Yani yılın on iki ayında da biz engelli bireylerimizle ve aileleriyle birlikte farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz” diyor.

ENGELLİ VATANDAŞ SAYISI VE HİZMETLER

Vali Çakır, Muş’ta yaklaşık 35 bin kayıtlı engelli bulunduğunu ifade ediyor ve “Ne yazık ki engelli vatandaş sayımız da çok yüksek. İlimizde yaklaşık 35 bin kayıtlı engelli vatandaşımız bulunuyor” diyor. Muş’un nüfusunun yaklaşık 395 bin olduğunu belirten Çakır, engelli vatandaş oranının yüzde 9’lara ulaştığını belirtiyor. 5 binden fazla ailenin evde bakım desteği alması, devletin bu hizmeti desteklediğini vurguluyor. Çakır, engelli bireylerin istihdamına ilişkin projelerin sürdüğünü belirterek, “Genç engelli kardeşlerimizin yeteneklerini artırarak, istihdam süreçlerine daha kolay katılmalarını hedefliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

AHMET KIRTAY’IN GÖRÜŞLERİ

Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, engellilere fırsat verildiği takdirde herkes gibi başarılı ve üretken olabileceklerini ifade ediyor. Kırtay, devletin engelli bireylerin sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiğini ve sosyal devlet anlayışıyla engellilerin sorunlarına yaklaşımın önemini vurguluyor. Özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin, engelli bireylere eğitim, sağlık, iş, mesleki ve adaptasyon gibi birçok alanda çözümler ürettiğini söylüyor.

Programın sonunda, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan bir kısa film izletiliyor. Konuşmacılar, kendi hayat mücadelelerini ve ilham verici hikayelerini paylaşıyorlar. Program müzikle devam ederken, engelli parkurunun gezilmesiyle de farkındalık çalışmasına dikkat çekiliyor.