Muş’ta Engellilere 20 Sandalye Dağıtıldı

ENGELSİZ SPOR EĞİTİMİ VE GEZİ PROJESİ KAPSAMINDA TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI

Muş’ta gerçekleştirilen “Engelsiz Spor Eğitimi ve Gezi Projesi” çerçevesinde 20 tekerlekli sandalye engelli bireylere teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği bu proje, Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen bir programla hayata geçirildi. Program, saygı duruşuyla başlayıp İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından 20 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.

BAŞKAN ÇAKIR DESTEK VURGUSU YAPTI

Program sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Avni Çakır, projenin Muş Bedensel Engelliler Derneği ile birlikte hazırlandığını açıkladı. Projenin önemine değinen Çakır, “Engellilere tüm kurum ve kuruluşlarımızda üst seviyede destek veriyoruz. Onların her anlamda hayata daha fazla katılmaları için çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve çalışma hayatına daha çok atılmalarını büyük bir keyifle, memnuniyetle izliyoruz.” şeklinde konuştu. Çakır, benzer projelerin devam edeceğini de ifade etti.

TOPLUMSAL DESTEĞE DAVET İLE KURS FAALİYETLERİ

Muş Belediyesi Engelli Takımı’nın başarılarını vurgulayan Çakır, “Harika bir takımları var. ‘Maçlarımızda bizi yalnız bırakmasınlar’ diyorlar. Muş Belediyesi Engelli Takımı’nı Türkiye’de tanımayan yok.” dedi. Çakır, Engelliler Derneği tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlerin ve kurs etkinliklerinin önemine dikkat çekerek, “Lütfen bu kardeşlerimizi yapmış oldukları her çalışmada destekleyelim. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayı.” ifadelerini kullandı. Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, programa katılanlara teşekkür ederken, etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç’ün katıldığı belirtildi.