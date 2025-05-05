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Muş’ta Evin Damı Çöktü, Kadın Ölüm

TOPRAK DAMININ ÇÖKÜŞÜ FELAKETE NEDEN OLDU

Muş’un Bulanık ilçesinde bulunan Gülçimen köyünde, Ataç ailesinin yaşadığı evin toprak damı belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olayın ardından hızlı bir şekilde 112 Acil Ekipleri bölgeye sevk edildi.

85 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çöküntünün altında kalan 85 yaşındaki Zeynep Ataç, maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi 87 yaşındaki Kadir Ataç ise bu talihsiz olayda hafif yaralanarak kurtuldu. Zeynep Ataç’ın cesedi, Bulanık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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