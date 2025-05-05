Muş’ta Evin Damı Çöktü, Kadın Ölüm

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki dron saldırılarından kaygılı olduğunu ifade etti. Saldırının Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Sivillerin korunması gerektiği vurgulandı.