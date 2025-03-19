Muş’ta Evlat Nöbeti Kararlılıkla Sürüyor

ÇOCUKLARINA KAVUŞMA ÜMİDİ TAŞIYAN AİLELER

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Uzun yıllardır çocuklarına kavuşma umuduyla bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, “Anneler direniyor” ve “Yeter artık evlatlarımızı bırakın” yazılı pankartlarla desteklerini gösteriyor. Aileler, özledikleri çocuklarına teslim olmaları konusunda çağrıda bulunuyor.

BABALARDAN DUYGUSAL ÇAĞRI

Baba Halit Altun, 12 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını belirterek, “Muhsin’in babasıyım. 12 yıl önce çocuklarımız, PKK ve HDP tarafından götürüldü. 12 yıldır evlatlarımızın peşindeyiz. Hala hedefimize ulaşmış değiliz, ancak biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Onların sorumlusu HDP ve PKK’dır, başka hiçbir şey istemiyoruz. Muhsin oğlum, eğer yaşıyor ve bu sözlerimi duyuyorsan, lütfen geri dön. Orası ne sana ne de başkasına göre bir yer değil. Annene, babana, ailene evine dön. Amerika’nın oyunlarına gelme. Onlar hepimizi aldatmıştır. Oyunlara gelmeyin” dedi.

ANNE AYTEN KOÇHAN’IN YÜREK BURKAN SÖZLERİ

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını söyleyen anne Ayten Koçhan, “9 yıl geçti, ama hala çocuğumdan haber alamıyorum. Ben, evladımı DEM Parti’den ve PKK’dan istiyorum. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Bayram yaklaşıyor, ama bir yanımız eksik. Yüreğimiz yaradır. Biz başka hiçbir şeyin peşinde değiliz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar, kendi çocukları eve gelmezse dayanabilirler mi? Ben 9 yıldır evlat hasreti ile yaşıyorum. Yeter artık, versinler evlatlarımızı. Ersin oğlum, eğer beni duyuyorsan, ne olur geri dön. Gittiğin yol, yol değil. Gel, devletimize sığın. Devlete teslim olun, yeter artık. Daha fazla analar, babalar ağlamasın. Artık kaçacak yeriniz kalmadı, gelin teslim olun” ifadelerini kullandı.