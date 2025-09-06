Muş’ta Filistin’e Destek Açıklaması Yapıldı

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Muş’ta Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Mescid-i Aksa Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kent Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin’e destek veren sloganlar attı. Program sırasında, Gazze’de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

VICTAN AZABINDAN KONUŞMA

Açıklama yapan Mescid-i Aksa Platformu Sekreteri Murat Bahar, Gazze’de iki yıldır süregelen katliam ve soykırımın insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. Bahar, çocukların açlıktan yaşamını yitirdiği, hastanelerin yetersizliğinden işlevsiz hale geldiği ve kadınlar ile yaşlıların bombalar altında hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze’nin yıkıma doğru gittiğini ifade etti. Bahar şunları söyledi: “Uluslararası hukukun en temel ilkeleri ihlal edilmekte, soykırım suçu dünyanın gözleri önünde açıkça ve alenen işlenmektedir. Bu tablo karşısında sessizlik, yalnızca suça ortak olmak anlamına gelmektedir.”

ACİL ADIMLAR GEREKİYOR

Bahar, tüm insanlığa seslenerek, atılması gereken acil adımları hatırlattı. “Acil insani koridor açılsın” diyerek, Gazze’nin adeta dünya ile kapatıldığını ve bu kuşatma zincirinin kırılması gerektiğini vurguladı. Ekledi: “Vakit kaybetmeden denizden insani koridor oluşturulmalı. 44 ülkeden katılım sağlayan Küresel Sumud Filosu’nun Türkiye’nin öncülüğünde ya da BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye altında Gazze’ye ulaşması, insani yardımların kesintisiz aktarılması için büyük önem taşımaktadır.”