Muş’ta Fırtına, Ağaçları Uçurdu

MUŞ’TA ŞİDDETLİ FIRTINA VATANDAŞLARI PANİKLETİYOR

Muş’ta akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına, bazı evlerin çatılarının uçmasına ve ağaçların kökünden sökülmesine neden oldu. Fırtınanın etkisiyle ağaçların savrulduğunu gören vatandaşların paniği, cep telefonlarıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Muş’un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde gerçekleşen fırtına, kısa sürede etkisini artırarak vatandaşların zor anlar yaşamasına yol açtı. Ancak olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Fırtınanın ardından köyde insanlara maddi hasar oluşurken, bazı evlerin çatılarının metrelerce uzağa savrulduğu gözlemlendi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yaşanan hasarı belirlemek adına çalışmalarına başladı.