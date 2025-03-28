Muş’ta Gençlerle Ramazan İftarı Buluşması

RAMAZAN İFTARINDA BİR ARAYA GELEN GENÇLER

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, düzenlediği “GSB’de Ramazan İftarı” etkinliği ile Malazgirt’teki öğrencileri iftar sofrasında buluşturdu. GSB Malazgirt Yurdu’nda gerçekleştirilen bu iftar programı, gençler ve protokol üyeleri arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Ramazan’ın bereketinin hep birlikte paylaşıldığı bu etkinlikte, gençlerin unutulmaz bir deneyim yaşaması sağlandı.

ETKİNLİĞİN İKRAMLARI VE KÜLTÜREL GÖSTERİLER

İftar sonrasında katılımcılara patlamış mısır, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve pamuk şekeri gibi ikramlar sunuldu. Gecenin sonunda ise, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, Doç. Dr. Erdinç Öcal tarafından sahnelendi. Malazgirt’te Ramazan ruhunu sürdürmeyi hedefleyen yetkililer, bu tür etkinliklerin gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

DAYANIŞMA DUYGULARINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

GSB Muş İl Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince gençlerle bir araya gelerek kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti. İftar programına katılanlar arasında Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, GSB Muş İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan ile ilçe protokolü ve pek çok genç bulunuyordu.