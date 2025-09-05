Muş’ta Halk Sağlığı Haftası Etkinliği Açıldı

SAĞLIK HAFTASI KAPSAMINDA STAND KURULDU

Muş’un Malazgirt ilçesinde, “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde bir bilgilendirme standı açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan stantta, vatandaşlara sağlıklı yaşam, beslenme ve hareketin önemine dair bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekin Topuz, bu hafta boyunca her gün farklı bir konuda bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Malazgirt’te sahada olduklarını belirten Topuz, şöyle söyledi: “3 Eylül’de sigara ve bağımlılıkla mücadele etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Kanser taraması, sağlıklı yaşam, aile hekimliğinin önemi, psikolojik destek, sağlıklı gelecek ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bugün beslenme ve hareketin önemi üzerine çalışmalarımıza devam ettik. Bir hafta boyunca her gün farklı bir konu ile Malazgirt halkının yanında olacağız. Sağlığın korunması, tedavi kadar önemlidir.”

OBEZİTE RİSKİ VE BESLENMEEĞİTİMLERİ

Etkinlikte vatandaşlara bilgi veren İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Bekir Yıldırım, “Beden Kitle İndeksi 30’un üzerinde olan vatandaşlarımızda obezite riski artıyor. Bu kişilere beslenme eğitimi veriyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Sağlıklı kilo veren birçok vatandaşımız oldu. Önemli olan bilinçli beslenmek ve hareketi hayatın bir parçası hale getirmektir. Obezite konusunda eğitimlerimiz devam ediyor.” diye konuştu.