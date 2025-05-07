Muş’ta İcazet Töreni Gerçekleşti

DÜZENLENEN TÖRENDE 300 ÖĞRENCİ İCAZET ALDI

Muş’ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için bir icazet töreni gerçekleştirildi. Kent merkezindeki spor salonunda yapılan bu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızların ulaştığı seviyeyi hayranlıkla izlediğini ifade etti. Hafız adaylarını yetiştiren hocalarına ve ailelerine teşekkür eden Çakır, “Allah sizleri Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu yaptı. Bu büyük bir şeref ama aynı zamanda üzerimize düşen çok büyük bir sorumluluk” dedi.

HALKI TEMSİL EDEN ÖRNEK BİREYLER OLUN

Vali Çakır, hafızların bulunduğu çevrede toplumun örnek gösterdiği bireyler olacağına dikkat çekerek, “Artık birer hafızsınız. Her hareketiniz, her sözünüz mercek altında olacak. Hafız kimliğine yakışır bir hayat sürmeniz gerekiyor. Bunun için çok okuyun. Bilginizle, ahlakınızla ve duruşunuzla topluma yön veren bireyler olun.” şeklinde konuştu.

ANLAMLI BİR MERASİM

Programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, çok özel ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirtti. Hafızların sorumluluklarına değinen Şahin, “Muş’ta ilk kez hafızlık icazet merasimi tertip edildi. Bu sadece bir merasim değil aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’e hizmetin, sabrın ve gayretin taçlandığı çok kıymetli bir andır.” dedi. Şahin, Peygamber Efendimizin “Ümmetimin en şereflileri hafızlardır.” sözünü hatırlatarak, “Bugün burada karşımızda duran hafızlarımız, Muş’un şeref tablosudur.” ifadelerini kullandı.

KUR’AN’A DUYULAN SEVGININ GÖSTERGESİ

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş’ta tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, 300 öğrenciye hafızlık icazetini verdiklerini söyledi. Bu törenin özel kılan durumun Muş’ta ilk kez büyük bir toplu hafızlık icazet merasiminin yapıldığını vurguladı. “Vatandaşlarımız salonu tamamen doldurdu, bazı kardeşlerimiz yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Bu tablo, hafızlığa verilen değerin ve Kur’an-ı Kerim’e duyulan sevginin göstergesidir.” dedi.

SEVİNCİ PAYLAŞAN AİLELER

Dünya Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ikinci olan Hamit Avşar Karaca ile Türkiye finalisti Ali Kızılkaya’nın Kur’an-ı Kerim’i tilavet ettiği programda, evlatları hafız olan anne ve babalar büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sonlanan programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve davetliler katıldı.