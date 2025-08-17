Muş’ta İki Otomobil Çarpıştı, 8 Yaralı

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI VE YARALANMALAR

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanıyor. Olay, Varto ilçe girişinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz tanımlanamayan 34 GN 6115 plakalı araç ile 61 ACP 231 plakalı araç çarpıştı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ulaştı. Yaralanan 8 kişi, sağlanan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri başlatıldı.