Haberler

Muş’ta İki Otomobil Çarpıştı, 8 Yaralı

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI VE YARALANMALAR

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanıyor. Olay, Varto ilçe girişinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz tanımlanamayan 34 GN 6115 plakalı araç ile 61 ACP 231 plakalı araç çarpıştı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ulaştı. Yaralanan 8 kişi, sağlanan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.