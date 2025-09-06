Muş’ta İklim Farkındalığı Programı Yapıldı

MUŞ’TA YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda “Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı” gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, bu programın 81 ilde uygulandığını bildirdi. İklim konularına verdikleri önemi ifade eden Yılmaz, “Konumuz aslında çevre konuları, iklim. Bunları birlikte konuşacağız. Son dönemlerde iklim kanunu milletvekillerimiz tarafından onaylandı. Bununla alakalı da bilgilendirmeyi yapacağız. Birlikte konuşacağız, tartışacağız. Muş’a özgü meseleleri değerlendireceğiz.” sözleriyle programın kapsamını açıkladı.

ÇEVRE VE İKLİM BAĞLANTILARI VURGULANDI

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise onur duyduğu konular arasında çevre, iklim, doğa, tarım ve hayvancılığı sıraladı. Emre, bu unsurların birbirine bağlı olduğunu belirterek, “Huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi, kıymetli Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Projesini başlattılar.” şeklinde konuştu. Bu ifadelerle çevresel duyarlılığın önemine dikkat çekti.