Muş’ta İstiklal Marşı Anma Programı Düzenlendi

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Muş’ta, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında özel bir program gerçekleştirildi. Bu etkinlik, İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edildi ve Muş Öğretmenevi konferans salonunda yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ise Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE DAİR KONUŞMALAR YAPILDI

Etkinlikte, günün anlam ve önemi hakkında birçok konuşma yapıldı. Vali Avni Çakır, “İstiklal Marşı, milli mücadelemizin en çetin döneminde şanlı ecdadımızın yeniden dirilişini, aziz milletimizin asil ruhunu en güzel şekilde ifade eden ve ölümsüzleştiren bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş; İstiklal Marşımızı Türk milletine armağan etmiştir” şeklinde konuştu. Vali, marşın her bir satırının imanın gücünü, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusunu yansıttığını vurguladı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ VE HEDİYE TAKDİMLERİ

Programın ilerleyen kısmında, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen oratoryo gösterisi ile birlikte Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu. Ayrıca, şiir ve kompozisyon yarışmasında öne çıkan öğrencilere hediyeler verildi. Vali Çakır, derece giren öğrencilere başarılar dileyerek tebriklerini iletti. Etkinlikte, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve diğer kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.