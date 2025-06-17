Muş’ta Kano ve Rafting Etkinliği Düzenlendi

KANOPARAFİN YARIŞMALARI DÜZENLENİYOR

Muş’ta ‘Gençlik ve Spor Festivalleri’ çerçevesinde gerçekleşen kano ve rafting etkinliği, Alparslan 2 Barajı’nda canlı görüntülere sahne oldu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu organizasyon, sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak ve sporun tabana yayılmasını sağlamak amacıyla Alparslan 2 Barajı’nın Tepeköy mevkiindeki gölet alanında düzenlendi. İlgili etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

SU SPORLARINA YENİ BİR SOLUK

Etkinliğe katılan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, göletin su sporları için oldukça uygun olduğunu dile getirerek, “Bugün burada sporcularla, su sporlarıyla ilgilenen gençlerle, antrenörler eşliğinde etkinlik gerçekleştirdik. Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte ilimizde gençlerimizin doğayla ve çeşitli spor branşlarıyla daha fazla etkileşimde bulunmalarını istiyoruz. Havaların ısınmasıyla doğa yürüyüşlerine de başlayacağız. İlerleyen süreçte su sporlarının önemini göz önünde bulundurarak gençlerimizi buraya daha sık getireceğiz. Burada kano ve rafting yapacağız” şeklinde konuştu.

SU SPORLARIYLE DOĞA KEYFİ

Muş’un pek çok baraj ve akarsuyunun kano ve rafting sporu için elverişli olduğunu söyleyen Taşdemir, “Doğaseverleri, özellikle raftingle ilgilenenleri ve kano yapmak isteyen yerel sporcuları burada bekliyoruz. Yakında su sporlarıyla ilgili bir etkinlik takvimi oluşturmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde su sporları alanında ilimizde pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Su sporlarıyla ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Bundan sonraki süreçte hem bölgesel hem de ulusal düzeyde birçok turnuvaya ve yarışmaya ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.