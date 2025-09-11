Muş’ta Karate Sporcuları Dağda Koşuyor

DAĞ KOŞUSU İLE HAZIRLIK

Muş’ta karate sporcuları, yaklaşan şampiyonalara hazırlık sürecinde dağ koşusu yaparak form tutuyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde farklı şampiyonalara hazırlanan karateciler, kondisyon artırmak amacıyla yaptıkları dağ koşularıyla güç ve dayanıklılık kazanıyor. Kent merkezi yakınlarındaki bölgelerde gerçekleştirilen bu antrenmanlar, sporcuların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sunuyor. Antrenörler eşliğinde akşam saatlerinde yapılan çalışmalar, sporcuların yoğun tempolu antrenmanlar ile şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanma hedefini destekliyor.

KONDRÜKSİYON VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan karate sporcularıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karate Antrenörü Yakup Ferhatoğlu, bu süreçte kondüksiyon ve koordinasyon antrenmanlarına hız verdiklerini belirtiyor. İlin yüksek tepelerinde yapılan çalışmaların amaçları arasında, çocukların ayak, kas ve patlayıcı kuvvetlerini artırarak maçlarda daha rahat mücadele etmelerini sağlamak yer alıyor. Ferhatoğlu, “Karate antrenörüyüm. Eşim Aydan Ferhatoğlu ile birlikte 7 yılı aşkın bir süredir ilimizde karate branşını sürdürmekteyiz. Önümüzde Türkiye Şampiyonası hazırlık sürecimiz var. Bu amaçla çalışmalarımızın başında kondisyon ve koordinasyon antrenmanlarımızı başlattık” ifadelerini kullanıyor.

BALKAN VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINA HEDEF

Ferhatoğlu, bu antrenmanlarla birlikte çocukları ulusal ve uluslararası platformlarda şampiyon yapmayı amaçladıklarını vurguluyor. İlk hedeflerinin Çorum’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanmak olduğunu belirten antrenör, sonrasında Avrupa Şampiyonası’na sporcu göndermeyi hedefliyor. Ayrıca daha küçük yaş gruplarının Balkan Şampiyonası’na hazırlanma amacına da değiniyor. “Çocuklarımızı daha önce defalarca kez Balkan Şampiyonası’na gönderdik. Amacımız, bu şampiyonada derece elde etmek” şeklinde konuşarak destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Valiliğe teşekkür ediyor.

SPORCULARIN HEDEFLERİ

Sporculardan Cihan Selamzade, daha önceki yarışmalarda Türkiye’de ikincilik derecesi elde ettiğini belirterek, “Bugün hocamızın gözetiminde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu antrenmanlar bizi zorlasa da güç katıyor. Amacım, Avrupa’da madalya kazanarak derece elde etmek” diyor. Diğer sporculardan Asude Alif Doğan ise, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlandığını aktararak, “Bugün hocamızın gözetiminde dağda kros antrenmanı yapıyoruz. Bu antrenmanlar bizi ne kadar zorlasa da güçlendireceğine inanıyoruz. Kocaeli’de düzenlenen yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldum. Şimdi Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyorum, hedefim derece almak. Bir sonraki hedefim ise Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek” şeklinde açıklamalar yapıyor.