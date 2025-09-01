Muş’ta Karpuzdan 2 Milyar Lira Bekleniyor

KARPUZ HASADI BAŞLADI

Muş’ta 40 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzun hasadı törenle başlamış durumda. Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde gerçekleşen törende Muş Valisi Avni Çakır, kentinin Türkiye’de kavun ve karpuz üretiminde 4. sırada bulunduğunu ifade etti. Üretimin, çiftçilerin gelirlerine ve kent ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı. Vali Çakır, “Görüyorsunuz, gayet verimli bir sezon geçiriyoruz” ifadesiyle Muş Ovası’ndaki bereketli ortamdan bahsetti. Vali, ürettikleri ürünlerle ilin, önce ilk 3’e, ardından zirveye ulaşacağını umut ettiğini de belirtti.

PROJEKSİYON VE HEDEFLER

Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, karpuz üretiminin kent için büyük önem taşıdığını dile getirdi. 2024 yılı verilerine göre, yaklaşık 2 bin 700 hektar alanda toplam 200 bin tonluk karpuz üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Bu verilerle, Muş’un bölgede en çok karpuz üreten yer olduğunu ve Türkiye genelinde 4. sırada yer aldığını kaydetti. Ek olarak, 1000 hektarlık alanda 45 bin ton kavun üretimi gerçekleştirildiğini aktardı ve bu yıl hem üretim alanlarını hem de miktarlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yaklaşık 4 bin hektarlık alanda 250 bin tonluk karpuz üretimi öngörülüyor.

ÜRETİCİ GÖRÜŞLERİ

Karpuz hasadına başladıklarını belirten üretici Uğur Özbahçeci, Muş’un Bozbulut köyüne taşındıklarını içten bir şekilde anlattı. Özbahçeci, “Bu sene yaklaşık 250 dönümlük bir alanı ektik. Ailemizle, çocuklarımızla birlikte karpuz ekimine başladık. Çapasıdır, gübrelemesidir, sulamasıdır hep beraber yapıyorduk” dedi. Hasat süreci hakkında bilgi veren Özbahçeci, “Bugün karpuz biçimini yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Ürettikleri karpuzları çeşitli illere, Mardin, Manisa, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Cizre, Nusaybin, İstanbul, Ankara ve Konya’ya gönderdiklerini aktardı.