Muş’ta Kavga, 3 Yaralı, 2 Ölü

OLAYIN GELİŞİMİ

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşanan kargaşada Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirirken, kavgada yaralanan Burhan Koca da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. İlçe merkezinde dün öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bu olayda, ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar sonucunda 5 kişi yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızlı bir şekilde pek çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnada, Derar Koca ve Şeref Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Burhan Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTILAR

Kavga ile ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı ve olayın sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.