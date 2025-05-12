Muş’ta Kaybolan Manda, Ağrı’da Bulundu

MANDANIN BULUNMASI VE KAÇIŞI

Muş’un Malazgirt ilçesinde kaybolan bir manda, yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Ağrı’nın Patnos ilçesi kırsalında bulundu. Nurettin Köyü’nün muhtarı Ekrem Dinç, köyde bulunan birkaç büyükbaş hayvanla geçimini sağlayan bir üreticinin mandasının 7 Mayıs öğleden sonra kaybolduğunu belirtti. Ahırdan kaçan mandanın 3 günlük yavrusunun bulunduğunu söyleyen Dinç, köylülerin mandayı aramak için seferber olduğunu ve atlarla arazide arama yaptıklarını, ancak mandayı bulamadıklarını ifade etti.

KOMŞULARIN YARDIMI

Mandanın, 3 gün sonra Ağrı’nın Patnos ilçesi kırsalında tesadüfen bulunduğunu aktaran Dinç, olayı şöyle anlattı: “Bölgede sabah namazına kalkan bir kişi, kapısının önünde bir manda görünce, kimin olduğunu bilmiyor ve ahırına alıp bağlıyor. Ancak, civara haber salıyor. Komşularından biri, bizim köyden birini görüyor ve sohbet sırasında mandanın üreticimizin hayvanı olduğu ortaya çıkıyor.”

Köye getirilen mandanın yavrusunu görünce çok sevindiğini belirten Dinç, “Murat Nehri’ni nasıl geçmiş, oraya nasıl gitmiş, anlayamadık. Tepeleri, engelleri aşarak Patnos’a yürümüş, bu duruma çok şaşırdık. Ayakları yara içinde ama başka ciddi bir sağlık sorunu yok. Üreticimiz de çok sevindi,” dedi.