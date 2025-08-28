Muş’ta Kömür Üretiminde İşçiler Çalışıyor

MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİMİ İÇİN ZAHMETLİ MÜCADELE

Muş’ta, ağır sıcaklık koşullarında mangal kömürü üreten işçiler, ateşin başında yoğun çaba harcıyor. Mardin’den gelen 12 aile, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Bölgedeki sıcaklık 40 derecelere ulaşıyor. İşçiler, kesim izni alınan meşe ağaçlarını ocaklarda biriktirip üzerini toprakla örtüyor. Ardından bu odunları yakarak yaklaşık 20 gün boyunca ateş başında kalıyorlar.

AİLELERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Ellerinde ve yüzlerinde kömür kalıntıları bulunan işçiler, sıkı bir şekilde çalışarak mangal kömürü üretme sürecini sürdürüyor. Aileleri de bu yoğun çabaya destek veriyor. Sıcak hava ve kömürün yaydığı yüksek ısıya rağmen, günlerce çalışarak kömür elde etmeyi başarıyorlar.

Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, mangal kömürünü torbalara doldurup satışa hazır hale getirdiklerini belirtiyor. Batı illerine gönderecekleri kömürlerin üretimini yaptıklarını ifade eden Sazan, “Yaklaşık 4 ayın emeğini toplamaya başladık. Zahmetli bir iş. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Burada alın teri döktük. Ekonomiye katkıda bulunacağız. Allah’a şükürler olsun, verim iyi.” diyor.

Özdemir Sazan da kömürün kilosunu 26 liradan satışa sunduklarını ifade ederek “5 aydır çocuklarımızla burada çalışıyoruz. Alıcıları bekliyoruz. Gece gündüz çalıştık.” şeklinde konuşuyor.