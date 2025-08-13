Haberler

Muş’ta Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı

KAZA ANINI YARALANMA İLE SONUÇLANDI

Muş’un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, bugün saat 16.00 civarında Malazgirt-Ahlat kara yolunun Saftekingazi Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DIREĞE ÇARPTI

Sami Yıldırım’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir direğe çarptı. Çarpmanın ardından araç, karşı şeride savrularak kaldırımda durdu.

Kazada yaralanan sürücü Sami Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleye tabi tutulduktan sonra Malazgirt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

