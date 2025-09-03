Muş’ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri gerçekleşti

MÜŞTA MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Muş’ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde köy camilerinde farklı programlar düzenleniyor. Bu yılki etkinlikler, vatandaşların katılımıyla oldukça yoğun geçiyor. İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Yazla köyünde yapılan etkinliğe katılarak halkla bir araya geldi.

Peygamber Efendimizin Örnek Hayatı

Yavuz, programda yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) örnek yaşamından bahsetti. “Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAV), insanlığa rahmet olarak gönderilmiş ve hayatı boyunca merhamet, adalet, dürüstlük ve güzel ahlakı en güzel şekilde göstermiştir” dedi. Yavuz, devamında “Onun hayatından öğreneceğimiz çok önemli dersler vardır. Bugün bizlere düşen görev, Efendimiz’in yolunu takip etmek, aile hayatımızda, komşuluk ilişkilerimizde, ticaretimizde ve toplumsal yaşamımızda onun örnekliğini rehber edinmektir. Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Efendimiz’i daha iyi tanımak, hayatımıza onun değerlerini taşımak en büyük hedefimiz olmalıdır. Rabbim, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin” ifadelerini kullandı. Program, ikramlarla sona erdi.