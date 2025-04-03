Muş’ta Meyve Fidanları Satışa Çıktı

Muş’ta baharın gelmesiyle dikime hazır meyve fidanları satışa sunulmaya başlandı. Havanın ısınmasıyla birlikte, Bitlis Caddesi üzerinde yer alan satış alanında limon, erik, elma, armut, kiraz, dut ve ceviz gibi yaklaşık 30 farklı cins fidan, 100 TL’den 600 TL’ye kadar değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Müşteriler arasında yer alan Ahmet Karamanlı, Erzurum’un Hınıs ilçesinden fidan almak için Muş’a geldiğini belirterek, “Baharın gelişi ile birlikte bizlerde fidanlarımızı almaya geldik. Aldığım fidanları özenle dikeceğim, inşallah meyveleri de güzel olur” diyor. Fidan almaya babasıyla birlikte gelen Muhammed Furkan Atalay ise, “Babamla birlikte buraya fidan almaya geldim. Götürüp dikeceğim. Tüm bakımlarını ben yapacağım. Meyve verince de afiyetle yiyeceğim” şeklinde duygularını aktarıyor.

Fidan satışı yapan Hasan Çelik, sezonun başlangıcını vurgulayarak, vatandaşların bölgeye uyum sağlayan meyve fidanlarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Çelik, “Baharın gelmesi ile birlikte İzmir’in Ödemiş ilçesinden fidanlarımızı getirdik. 30 çeşit fidanımızı satışa sunduk. Satışlarımız oldukça iyi. Geçen seneye göre satışlarımız daha iyi durumda. Fiyatlarımız 100 ile 600 TL arasındadır” diyor.