Muş’ta Motosiklet Kaza Geçirdi, Yaralı

MOTOSİKLET KAZASIYLA İLGİLİ OLAY

Muş’ta, seyir halindeki bir motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi Kafeler Sokağı’nda, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park eden bir araca çarptı. Çarpmanın tesiriyle yola savrulan sürücü yaralanarak yere düştü.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GENEL DURUM VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yaşanan bu olay, motosiklet sürücülerinin dikkatli olmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Güvenli sürüş için dikkat ve tedbir almak, ciddi kazaların önüne geçebiliyor.