Muş’ta Olay Meydana Geldi, 2 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR VAR

Muş’ta bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen motosiklet ile otomobil arasında meydana gelen çarpışma, motosikletteki 2 kişinin yola savrulmasına neden oldu.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri, gerekli incelemeleri başlattı.