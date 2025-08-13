Muş’ta Otomobil Yangın Çıkardı, Sürücü Öldü

TRAJİK KAZA MUŞ’TA GERÇEKLEŞTİ

Muş ilinde, sabah saatlerinde yaşanan bir kaza sonucunda 30 yaşındaki Hakan Asya hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.00 sıralarında Muş-Bingöl kara yolunun 10’uncu kilometresinde gerçekleşti. Muş yönünde seyir eden ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen İ.T.’nin kullandığı 49 AAN 430 plakalı kamyonet, Hakan Asya’nın yönetimindeki 49 AAH 869 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Çarpışmanın ardından otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı ve direk devrildi. Devrilen direk, otomobilin üzerine düştü ve bu durum sonucunda araç alev aldı. Çevredeki vatandaşların acil yardım ihbarlarının ardından, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Ancak sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Hakan Asya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARASIZ ATLATTI

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü İ.T. kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın detayları, resmi makamlar tarafından incelenmeye devam ediyor.