Muş’ta Sağınak Yağış Ve Fırtına

SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI ETKİLEDİ

Muş’a bağlı Keçidere köyünde aniden meydana gelen sağanak yağış ve fırtına, yerleşim yerini olumsuz etkiledi. Fırtına kısa süre içinde etkisini artırarak, köydeki evlerin çatılarının uçmasına, birçok ağacın devrilmesine ve bazı elektrik direklerinin zarar görmesine neden oldu.

ENERJİ KESİNTİLERİ VE YOL KAPANMALARI

Ağaçların devrilmesi, yolların kısmen kapanmasına yol açarken, enerji nakil hatlarında oluşan arızalar sonucunda köyde elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan durum üzerine bölgede kısa süreli bir panik oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde inceleme ve müdahale çalışmaları için harekete geçti.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin zarar gören alanlarda hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirirken, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.