Muş’ta Şehit Olan Askerin Haberi

ŞEHİT HABERİ AİLEYE ULAŞTI

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın (30) acı haberi Muş’taki ailesine ulaştı. Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın şehit olduğu bilgisi, Muş merkeze bağlı Tandoğan köyünde yaşayan ailesine bildirildi. Evin üzerine Türk bayrakları asıldı ve Kızılay, evin bahçesine taziye çadırı kurdu.

ŞEHİDİN AİLESİ HÜZÜN İÇİNDE

Şehidin babası Ferzende Bayam’ın daha önce hayatını kaybettiği ve şehidin de bir süre önce soyadını değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası köyünde toprağa verilecek.