Muş’ta Şehitler İçin Anlamlı İftar

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Muş Valisi Avni Çakır, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Muş Garnizon Komutanlığı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Çakır, şehitlerin ve gazilerin gösterdiği fedakarlıkların milletin kalbinde her zaman özel bir yer taşıdığını belirtti.

RAMAZAN COŞKUSU VE ANMA GÜNÜ

İftar programında konuşan Çakır, “Ramazan’ın 18. iftarını Peygamber ocağında hem asker kardeşlerimizle hem de şehit aileleriyle gazilerimizle paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aziz şehitlerimizi rahmetle andık. Bundan 110 yıl önce Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı mücadelemiz başladı. Ancak, 100 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hala birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar oldu” şeklinde ifadeler kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Devamında, “Bizi hiçbir gücün ne kardeşliğimizi ne bütünlüğümüzü bozamayacağına inanıyoruz. İlerleyen günler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin yüz yılı olacaktır. Şehitlerimize ne kadar duacı olsak, minnettar olsak azdır. Onların geride kalanları bizim en kıymetlimizdir” diyerek şehit ailelerine sağlık ve afiyet diledi. Programa Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman’ın yanı sıra vali yardımcıları ve diğer davetliler katıldı.