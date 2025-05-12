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Muş’ta Şiddetli Fırtına Hasara Yol Açtı

ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLDU

Muş’ta akşam saatlerinde ortaya çıkan şiddetli fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu ve ağaçları kökünden sökerek büyük hasara yol açtı. Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde yaşanan bu fırtına, çevre sakinleri için zor anlar yarattı. Ancak olay esnasında can kaybı ya da yaralanma olması söz konusu olmadı.

ÇATI VE ARAZİDE HASAR GÖRÜLDÜ

Fırtına sonrası, bazı evlerin çatılarının metrelerce uzağa savrulduğu gözlemlendi. Olayın hemen ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri gönderildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlamış durumda. Bu durum, bölgedeki zararların boyutunu belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

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