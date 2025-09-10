Muş’ta Silahlı Kavga, 3 Ölü

SİLAHLI KAVGA SONUCU ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Muş’un Bulanık ilçesinde gerçekleşen ve iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3’e ulaştı. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, kavga, Bulanık’a bağlı Abdalbeyazıt köyünde yaşayan K. ve A. aileleri arasında uzun yıllardır süren bir husumetten kaynaklandı. İddialara göre, K. ailesinin Muğla’nın Bodrum ilçesinde işlettiği kum ocağı, A. ailesine devredildi. Ancak, kısa bir süre sonra ruhsatı iptal edilen kum ocağı yüzünden “Sıkıntılı yeri bize devrettiniz” şeklinde bir tartışma yaşandı.

KAVGA DÖNÜŞEN HUSUMETİN SEBEBİ

Yaklaşık üç yıl süren tehditler ve kavgalarla devam eden bu husumet, dün yaşanan olayla silahlı bir çatışmaya dönüştü. Çıkan tartışmanın hızla silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu başlangıçta 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burhan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu durum ölü sayısının 3’e çıkmasına sebep oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri, kavgaya karışan kişiler üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Hayatını kaybedenler ise sabah saatlerinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte ve ilçede güvenlik önlemleri artırılarak, benzeri olayların yaşanmaması için tedbirler alınıyor.